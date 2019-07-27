Sturridge taarruzu

Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki golcüyü yıllık 3 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor. Sturridge’in birkaç gün içinde son kararını ileteceği öğrenildi. Bu arada forvet listesinde yer alan Romalı Patrik Schick’in transferi ise zora girdi. Genç golcü için birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu ve Çek oyuncunun da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Bu arada Bordo-Mavililer, bu akşam TSİ 19.30’da Parma ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.