Sturridge’in kulübe maliyeti 16 milyon TL

Bordo-Mavili kulüp, Liverpoollu oyuncuya garanti ücret olarak 1.6 milyon euro teklif ederken, bonuslarla birlikte yıllık kazancı 2.4 milyon euroyu bulacak. Sturridge 3 sezonda 7.2 milyon euro (16 milyon TL) kazanacak. Öte yandan Trabzon bugün 19.00’da İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak. Maçı TRT Spor yayınlayacak. Bordo-Mavililer’in Avusturya kampı da bugün sona erecek ve takım 00.30’da Türkiye’ye dönecek.