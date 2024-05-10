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Spor

Stuttgart, 3 puanı aldı! Bayern'i solladı

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Stuttgart, konuk olduğu Augsburg'u 1-0 mağlup etti.

10 Mayıs 2024 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Stuttgart, 3 puanı aldı! Bayern'i solladı
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Bundesliga 34. hafta maçında Stuttgart, deplasmanda Augsburg ile karşılaştı.

WWK Arena'da oynanan maçı Stuttgart 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Stuttgart, bu sezon toplamda 22. galibiyetini aldı ve kulüp rekoru kırdı.

Stuttgart bu sonuçla puanını 70'e çıkardı ve bir maçı eksik olan bayern Münih'in 1 puan önünde 2. sıraya yerleşti. Augsburg ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mönchengladbach ile oynayacak. Augsburg ise Leverkusen'e konuk olacak.

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