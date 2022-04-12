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Spor

Stuttgart Başkanı Claus Vogt'tan İrfan Buz'a özel davet

Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Stuttgart'ın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı teknik direktör İrfan Buz, Stuttgart Başkanı Claus Vogt'un özel davetlisi olarak tribünden izledi.

DHA12 Nisan 2022 Salı 10:09 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 10:09
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Maç sonunda ikili fotoğraf çekilirken, Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Alman ekibinin patronu Vogt, Buz ile fikir alışverişinde bulundu.

İrfan Buz, Stuttgart Başkan Claus Vogt'un davetlisi olarak mücadeleyi takip etmesiyle ilgili olarak, "Sayın Claus Vogt futbola dair sık sık görüştüğüm bir isim. Stuttgart, Bundesliga'da zorlu bir dönem içerisinde. Böyle bir zamanda kendisinin davetiyle Dortmund maçını birlikte izledik. Hem karşılaşmaya, hem de futbola dair her zamanki gibi bir sohbetimiz oldu. Bu süreçte zaten Avrupa'da mümkün olduğunca kendimize pay çıkarabileceğimiz önemli maçları canlı izlemeye çalışıyorum. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek" dedi.

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