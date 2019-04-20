Stuttgart deplasmanda 6 yedi

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 58. Philipp Max, 68. dakikada Marco Richter kaydetti.

Konuk ekip Stuttgart'ta milli futbolcu Ozan Kabak maç 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı. Mario Gomez de Stuttgart'ta 90 dakika sahada kalan isimlerden oldu. Andreas Beck ise yedek kulübesinde maça başladı ama forma şansı bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Augsburg puanını 31'e yükseltirken, Stuttgart 21 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Augsburg, Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Stuttgart da Mönchengladbach'ı ağırlayacak.