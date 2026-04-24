24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  • Haberler
  • Spor
  • Stuttgart finalde! Bayern Münih'in rakibi oldu
Stuttgart finalde! Bayern Münih'in rakibi oldu

Stuttgart, Almanya Kupası yarı finalinde Freiburg'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Stuttgart, 23 Mayıs'ta Bayern Münih ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

AA24 Nisan 2026 Cuma 00:54
Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, finale yükseldi.

MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

