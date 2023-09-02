Stuttgart, Freiburg'u gole boğdu

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile Christian Streich'ın yönetimindeki Freiburg karşı karşıya geldi.

MHP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Stuttgart 5-0 kazanırken goller; 8 ve 62. dakikalarda Chris Führich, 17 ve 19. dakikalarda Sehrou Guirassy, 75. dakikada ise Enzo Millot'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart puanını 6'ya yükseltirken, ligin ilk 2 haftasında gol yemeden 2 galibiyet alan Freiburg 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Stuttgart deplasmanda Mainz'a konuk olurken, Freiburg evinde Stuttgart'ı ağırlayacak.