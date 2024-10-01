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Spor

Stuttgart ile Sparta Prag yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmasında kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

1 Ekim 2024 Salı 22:47 - Güncelleme:
Stuttgart ile Sparta Prag yenişemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Stuttgart, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Mercedes Benz-Arena'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Stuttgart , 7. dakikada Enzo Millot ile öne geçti. Sparta Prag, bu gole 32. dakikada Kaan Kairinen ile cevap verdi.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Stuttgart 1, Sparta Prag 4 puana yükseldi.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sparta Prag, Manchester City deplasmanına gidecek.

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