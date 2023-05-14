Stuttgart kümede kalma yarışında ağır yara aldı!

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Stuttgart'ın golünü 57. dakikada penaltıdan Serhou Guirassy attı. Leverkusen'in golü ise 70. dakikada yine penaltıdan Palacios kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, puanını 49 yaptı ve Avrupa'ya gitme yolunda önemli iki puan kaybetti.

Stuttgart ise 29 puanla küme hattındaki yerini korudu. Schalke'nin kaybettiği haftada önemli bir fırsatı kaçırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mainz'e konuk olacak. Leverkusen ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.