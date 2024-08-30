Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti

2021 yılında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart macerası sona erdi.
Bundesliga ekibi Stuttgart, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.
BAŞKA TAKIMLARA KİRALANMIŞTI
Stuttgart'a 2021 yılında transfer olan Ömer Faruk Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Atakaş Hatayspor'a kiralanmıştı.
STUTTGART KARİYERİ
Alman ekibiyle 5 maçta süre alan Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.