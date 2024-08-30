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Spor

Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti

Bundesliga ekibi Stuttgart, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

30 Ağustos 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti
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2021 yılında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart macerası sona erdi.

Bundesliga ekibi Stuttgart, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.

BAŞKA TAKIMLARA KİRALANMIŞTI

Stuttgart'a 2021 yılında transfer olan Ömer Faruk Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Atakaş Hatayspor'a kiralanmıştı.

STUTTGART KARİYERİ

Alman ekibiyle 5 maçta süre alan Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.

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