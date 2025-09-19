Stuttgart sahasında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ermedin Demirovic ve 50. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.

Ev sahibi Stuttgart, 24. dakikada Angelo Stiller ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlubiyet alan St. Pauli, 7 puanda kaldı.

Stuttgart, ligin bir sonraki haftasında Köln deplasmanına gidecek. St. Pauli, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.