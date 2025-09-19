İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Stuttgart sahasında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ19 Eylül 2025 Cuma 23:53 - Güncelleme:
Stuttgart sahasında hata yapmadı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ermedin Demirovic ve 50. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.

Ev sahibi Stuttgart, 24. dakikada Angelo Stiller ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi. Bu sezon ilk kez mağlubiyet alan St. Pauli, 7 puanda kaldı.

Stuttgart, ligin bir sonraki haftasında Köln deplasmanına gidecek. St. Pauli, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.