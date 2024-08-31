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Spor

Stuttgart son nefeste yıkıldı!

Bundesliga 2. hafta maçında Stuttgart sahasında Mainz ile 3-3 berabare kaldı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Stuttgart son nefeste yıkıldı!
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Bundesliga 2. hafta maçında Stuttgart sahasında Mainz ile karşılaştı. Stuttgart Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

Stuttgart'ın golleri 8. dakikada Millot, 15. dakikada Leweling ve 88. dakikada Rieder kaydetti. Mainz'in golleri ise 43. dakikada penaltıdan Amiri, 61. dakikada Burkardt ve 90+4. dakikada Leitsch'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde iki takımda henüz galibiyet alamadı. Mainz ligde 2 puana yükseldi. Stuttgart ise ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mönchengladbach ile oynayacak. Mainz ise Werder Bremen'i konuk edecek.

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