A Milli Takım'a çağrılan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, son milli maç döneminde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Alman basınından Bild'in haberine göre, 29 yaşındaki milli futbolcu, her iki karşılaşmada da teknik direktörden süre alamadan kulübüne geri döndü.

Karazor'un bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtilirken, kulübü Stuttgart da yaşananlara tepkili yaklaştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile oynanan ve 6-1 kazanılan maçın kadrosunda yer almasına rağmen oynatılmayan Karazor, Gürcistan'a karşı 4-1 kazanılan mücadeleyi de 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tamamladı.

Milli formayla henüz sahaya çıkma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha, yaşadığı bu durum nedeniyle moral bozukluğu yaşarken, kulübü Stuttgart yönetimi de duruma anlam veremedi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Stuttgart yönetimi, Karazor'un milli takıma çağrılıp hiçbir maçta süre almamasını sorguluyor.

Kulüp içerisinde, "Madem oynatılmayacak, neden milli takıma çağrılıyor?" sorusunun gündeme geldiği ve yöneticilerin bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile nasıl bir iletişim kurulacağına dair değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.

Haberde, orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir rekabetin kabul edilmesine rağmen, iki maçta da süre verilmemesinin hem futbolcuyu hem de kulübünü rahatsız ettiği belirtildi.

Bu durum, geçtiğimiz aylarda Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Can Uzun'un yaşadığı benzer krizle karşılaştırılıyor.