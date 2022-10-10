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Spor

Stuttgart'ta Pellegrino Matarazzo ile yollar ayrıldı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Stuttgart'ta Pellegrino Matarazzo ile yollar ayrıldı
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Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildiği açıklandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Stuttgart'ta göreve başlayan ve 100 maçta takımın başında bulunan 44 yaşındaki Matarazzo'nun görevden alındığı belirtildi. Matarazzo'nun halefi konusunda ise henüz bir karar verilmediği bilgisi paylaşıldı.

Stuttgart Başkanı Alexander Wehrle, takımın Bundesliga'ya yükselmesine ve iki kez kümede kalmasına önemli katkıları olan Matarazzo'nun görevine son verme kararının zor olduğunu fakat son dönemde alınan olumsuz sonuçlardan sonra teknik direktör değişikliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Bundesliga'nın 9. haftasında evinde dün lider Union Berlin'e 1-0 yenilen Stuttgart'ın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Stuttgart 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

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