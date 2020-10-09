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Spor

Suarez'den Muslera'ya destek

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, Şili ile oynadıkları karşılaşmada attığı golden sonra Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'ya 'Güçlü olun' yazan tişörtü ile destek veri.

IHA09 Ekim 2020 Cuma 11:55 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 11:55
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Uruguay’ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Şili ile evinde oynadığı maçta Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera unutulmadı. 39. dakikada penaltıdan bulduğu gol sonrasında yıldız futbolcu Luis Suarez, üzerinde ’Güçlü olun’ yazan tişörtü ile destek verdi. Muslera geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlamış daha sonra da ameliyat edilmişti. Fernando Muslera ayrıca bir süre önce annesini de kaybetmişti.

Muslera da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Luis Suarez’e bu desteğinden dolayı teşekkür etti.

Mücadeleyi Uruguay, Luis Suarez ve Maxi Gomez’in golleri ile 2-1 kazandı. Şili’nin tek golünü ise Alexis Sanchez kaydetti.

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