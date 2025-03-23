Suat Hekimoğlu: IBA istediğine madalya veriyor

Sırbistan'ın Niş kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya ile döndü. Busenaz Sürmeneli altın madalyaya ulaşırken, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar gümüş madalya; Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonayı yerinde takip eden ve sporculara destek sağlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, turnuvayı, hedeflerini ve çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine paylaştı. Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda iyi bir başarı yakaladıklarını ancak daha iyisi olabileceğine dikkat çeken Hekimoğlu, "En az 2-3 altın almamız gereken yerde 1 altın aldık. Sebebi IBA (Uluslararası Boks Birliği) bu işi bitirmiş. Orada kendi istediklerine madalya veriyorlar. 12 sıklette 6 madalya aldık; bunun 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz. Bu yine ülkemiz adına çok büyük başarıdır ama daha iyisi olabilirdi. Sırp bir kız vardı, salondaki herkes onun altın madalya alacağını biliyordu. O da bizim Esra Yıldız Kahraman'a denk geldi. Orada bir sorun yaşadık" ifadelerini kullandı.

"YENİ BAŞLIYORUZ"

Sporculara psikolojik anlamda sağladığı destek hakkında konuşan Başkan Hekimoğlu, onların motivasyonlarının güçlü tutulmasıyla ilgili, "Ben çocuklara sadece hem psikolojik destek verdim hem de kamp imkanı sağladık. Yaklaşık 1 aydır Rusya'da kamp yapıyorlar. Daha önce de bir turnuvaya katıldılar. Çalışırsan oluyor. Bu daha 2,5 aylık çalışma. Bundan sonra daha neler olacak. Yeni başlıyoruz" diye konuştu.

"PROJEMİZ WORLD BOXİNG'DE YÜRÜMEK"

Suat Hekimoğlu, turnuvalar öncesi yapacakları kamplarda sporcuları diri tutmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Benim en büyük projem sporcuları diri tutmak. Biz artık World Boxing'e geçtik. Bütün dünya ülkeleri oraya geçti. Biz 84. ülke olarak geçtik. IBA bence bitti. Bizim de projemiz World Boxing'de yürümek. Belki yönetim kurulunda olabiliriz. Değişik projelerimiz olacak. Sadece Türk boksu için değil, dünyadaki boksun gelişimi için de düşüncelerim var. Bunları da kendilerine aktaracağım."

"BENİM TEK DERDİM SPORCULARIN BAŞARILI OLMASI"

Haziran ayında düzenlenecek olan Büyük Erkekler Dünya Şampiyonası öncesi çalışmalar hakkında bilgiler veren Hekimoğlu, "Şu anda erkekleri 3'e böldük. Hepsini diri tutmaya çalışıyoruz. 2-3 takımımız var. En iyi sıkletlerde olan sporcularımız inşallah şampiyonaya katılacaklar. Hiçbir sporcumuzu ayrıştırma yapmıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Hatta birinci maçı yenilen sporcuyu bile davet ediyoruz. Bizim sporcumuz için yapmayacağımız hiçbir şey yok. Benim tek derdim sporcuların başarılı olması. Mücadelenin içine girdim. İnşallah da başaracağım" şeklinde konuştu.

Büyük Kadınlarda, World Boxing Dünya Şampiyonası 4-14 Eylül tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek. Hazırlık kampı ise 22 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Kastamonu'da yapılması planlanıyor.