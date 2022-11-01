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Spor

Suat Kaya ile yollarını ayıran Tuzlaspor'un yeni hocası belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevine Barış Yılmazer getirildi.

1 Kasım 2022 Salı 17:28 - Güncelleme:
Suat Kaya ile yollarını ayıran Tuzlaspor'un yeni hocası belli oldu
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Suat Kaya ile yollarını ayıran Tuzlaspor, teknik direktörlük için Barış Yılmazer ile anlaştığını açıkladı.

Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce alt yapı teknik sorumlusu olarak takımımıza hizmet veren Barış Yılmazer A Takım Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir. Yeni galibiyet ve zaferlerle zirveye giden yolda Tuzlasporumuz kendisine emanettir. Yeni görevinde başarılar diliyoruz."

İstanbul temsilcisinde 19 Ekim'de göreve getirilen Suat Kaya, yaklaşık 10 gün görevde kaldı ve sadece 1 lig maçında sahaya çıktı. Tuzlaspor, Kaya yönetiminde 11. haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

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