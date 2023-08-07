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Spor

Suat Serdar, Fenerbahçe için kararını verdi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Suat Serdar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hertha Berlin'den ayrılmak isteyen gurbetçi oyuncu Türkiye'ye transfer olmak istemiyor.

Sabah7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Suat Serdar, Fenerbahçe için kararını verdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin son olarak ilgilendiği isimlerden birisinin de gurbetçi futbolcu Suat Serdar olduğu biliniyordu. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği ve transferi merakla takip edilen oyuncudan önemli bir haber geldi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild futbolcunun geleceği hakkında dikkat çeken gelişmeye yer verdi. Yer alan haberde Hertha Berlin'den ayrılmak isteyen oyuncuların verildiği listede Suat Serdar, Dodi Lukebakio, Marco Richter, Wilfried Kanga ve Mar-Oliver Kempf'in adı geçti. Bu listede yer alan Suat Serdar'ın ise Türkiye'den gelen transfer tekliflerini reddettiği aktarıldı.

Futbolcuyla ilgili gelen bu haber sarı-lacivertli taraftarlar da büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Bu anlamda oyuncunun yeni adresi merak konusu haline geldi.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar futbola Almanya'nın Bingen takımının altyapısında başladı. Ardından Mainz 05 takımının altyapısının yolunu tuttu. 26 yaşındaki merkez orta saha Mainz'in A takımına yükselmesinin ardından 2018 yazında bir başka Alman ekibi Schalke ile anlaştı. 2021 yaz transfer döneminde ise Hertha Berlin'e transfer oldu. Futbolcu ana mevkisi olan merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve önlibero olarak sahada görev alabiliyor.

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