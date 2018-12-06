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Subotic takım arkadaşıyla çarpışınca bilincini kaybetti

Saint Etienne'in Sırp savunmacısı Neven Subotic, Bordeaux maçında takım arkadaşıyla çarpışınca bilincini kaybetti.

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Fansa Ligue 1'de Saint-Etienne'nin Bordeaux ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Neven Subotic, bilinç kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Sırp savunmacı, takım arkadaşı kaleci Stephane Ruffier ile kötü bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı.

Kanlar içinde baygınlık geçiren Neven Subotic'e ilk müdahale saha için yapılırken, izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Bu şanssız sakatlığın ardından hastaneye kaldırılan Subotic'in bilinç kaybı yaşadığı ve kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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