Subotic'i Fenerbahçe'ye teklif ettiler
Fenerbahçe'ye St.Etienne ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki stoper Neven Subotic önerildi.
- Takvim
Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yaparken menajerler Sarı-Lacivertli yönetime Neven Subotic'i önerdi. Zaten bir süredir yönetimin de listesinde yer alan St.Etienne'li oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi cazip kılıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde olacak.
YILLARCA DORTMUND'DA OYNADI
Yıllarca Dortmund'da forma giyen Subotic 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.
BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI
Fransız ekibi Saint Etienne'de bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı stoper fileleri 1 kez havalandırdı. Ersun Yanal'ın da Subotic önerisine sıcak bakması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.