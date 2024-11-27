Beşiktaş Kulübü'nde arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından arka arkaya ayrılık ve istifa kararları alındı.

AYBABA, FRIEDEL VE GÖÇMEZ!

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

BİR İSTİFA DAHA

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş Kulübü, arka arkaya gelen bu istifaların ardından olağanüstü toplandı. Bu toplantıda asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.

OKAY KARACAN'IN GÖREVİNE SON

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

İSTİFALARIN TOPLANTI KARARI ALINDI

Beşiktaş Kulübü'nde yaşanan art arda istifaların ardından yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı

Beşiktaş Kulübü'nde istifa ve ayrılık kararlarının ardından Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Kadir Kılıç açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim ve arkadaşlarımız elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyoruz ki mayısa kadar kulübü iyi noktaya getirmek istiyoruz. Zaman zaman gelen baskılardan sonra bazı kararlar almamanız gerekiyor. Özellikle Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. Dün kendisinin böyle bir yaklaşımı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir."

"AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ"

Mete Vardar: "Samet Ağabey, Beşiktaş'ın önemli bir değeridir. Biz de bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan bütün kararların faydası olur. Önemli bir süreç yaşıyoruz. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ettiğimizi tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum"

"SAMET HOCA VE FRIEDEL AYNI DEĞİL!"

"Belki algı olarak oluştu ama Samet Hoca'nın bize çok katkıları olmuştur. Her iki ismi birlikte değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu, bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim aynı noktada değerlendirilmesi doğru olmaz. Bu kararın ne sebeplerle alındığı noktasında sayın başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır."

"AYNI YÖNETİMLE DEVAM"

"3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ediyoruz. Sayın başkanımız Hasan Arat, sayın ikinci başkanımız Hüseyin Yücel, tüm yönetim, aynı heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamız bu birlik ve beraberliği devam ettirir."

HASAN ARAT'IN ADAYLIĞI

"Konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'a katkı sağlamak. Biz bunun çabasında olacağız. Hasan başkanımız çok değerlidir. Bununla ilgili kendisi açıklama yapar."

"KAP'A AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Samet Aybaba ile henüz bir görüşme yapmadım. Dileriz ki yapacağı açıklamalar Beşiktaşımıza katkı sağlayacak açıklamalar olur. Hem sosyal medyadan hem de KAP'a yapacağımız açıklamalar olacak. Birtakım özel kararlar aldık, umut ediyorum ki bu kararlar Beşiktaşımıza katkı sağlayacaktır. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı şekilde görevimize devam ediyoruz."