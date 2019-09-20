Süleyman Atlı şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı
Milli sporcumuz Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda Rus rakibi Zavur Uguev'e yenildi ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev'e 13-3 yenilerek dünya ikincisi oldu.
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