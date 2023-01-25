Süleyman Hurma: Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı

Fatih Karagümrük Başkani Süleyman Hurma, Fabio Borini ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hurma, "İtalya'dan istediler Boriniyi resmi olarak, gitmek de istedi. Kendisine veremeyeceğimizi söyledim. Türkiye'den büyük bir kulübümüz istedi."" dedi.

"FENERBAHÇE ILE TEMASIMIZ OLMADI"

Hurma, kullandığı büyük kulüp ifadesinin Fenerbahçe olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı. Arkadan dolaşan birkaç kulübümüz oldu. Onlar da arkadan dolaştığı ile kaldı.

Borini gibi oyuncuyu şu anda satamam. Satabilmem için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmam lazım. 12 gol, 7 asistle oynayan bir kanat oyuncusu attığın daha fazla kurtardığı var. ilginç yani, ekonomik olarak sezon başında sıkıntımız vardı, bazı kulüplere Borini'yi alin dedim" cevabını verdi.

Süleyman Hurma, İtalyan oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyleyerek, "Uzatma görüşmeleri yapıyoruz. Bizim takım kaptanımız. Kolay kolay bir yere bırakmak istemiyoruz. Boriniyi böyle bir aşamada kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Veriyor olsaydım, İtalya'ya verirdim.

Oyuncu da İtalya'ya gitmek istedi. Borini ve menajerinden rica ettim. Yerini doldurmak Karagümrük gibi bir kulübün hemen yapabileceği bir şey değil. Sezon başı olsa çok rahat yapabilirdim." ifadelerini kullandı.