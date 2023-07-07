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Spor

Süleyman Hurma: Kaçak yayın kullananlar hapis cezası almalı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

7 Temmuz 2023 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Süleyman Hurma: Kaçak yayın kullananlar hapis cezası almalı
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

CANNAVARO NEDEN OLMADI?

Fabio Cannavaro'nun transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili konuşan Hurma, "Menajeri aracılığıyla bize gelmek istedi. Biz de ekibiyle kendisine vereceğimiz maksimum bütçeyi söyledik. Onlarda kendi aralarında tartıştılar ve kabul ettiler. Diğer detayları görüşmek üzere Türkiye'ye geldiler ve burada anlaşma sağladık. Ülkesine geri döndü birkaç gün içerisinde gelmek için. Fakat Benevento'dan ayrıldıkları için oradan aldıkları bir ücret vardı. Kendi kafalarına göre Benevento'dan bu paranın yarısını bırakıp yarısını alarak benden aldıkları parayı da üstüne koyarak makul bir paraya getirdiler benim verdiğim ücreti ama Benevento bu teklifi kabul etmeyince bizim verdiğimi ücret kısa kaldı. Biz de arttırmadık ve başka arayışlara girdik." dedi.

"HARCAMA LİMİTLERİ ADİL DEĞİL"

Harcama limitlerinin adaletsiz olduğunu söyleyen Karagümrük Başkanı, "Birinin harcama limiti 2 milyar, birinin 111 milyon. Böyle bir lig oynanır mı? Bu ligin değerinden bahsetmek mümkün mü? İngiltere'de, Almanya'da böyle mi? Böyle bir lig oynanamaz. Bunu neye göre açıklıyorlar, son 3 yılın gelirlerine göre. Tahtası kapalı bir kulübün harcama limiti benden nasıl yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Hurma, "1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf oyuncuları alamıyoruz. Geriye kalıyor 4. sınıf oyuncuları. Bunların da yaşlı olanlarını alıyoruz. Türkiye'de ödenen bonservis ücreti, Premier Lig'de menajerlere ödenen paradan düşük. Oyuncuyu erken keşfetseniz bile Türkiye'yi tercih etmiyor. Biz ancak çöpten oyuncu toplayabiliyoruz. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım." açıklamasını yaptı.

"EMRE MOR 30-40 MİLYON EURO'YA GİDER"

Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor'un performansına değinen Hurma, "Emre Mor, Türk pasaportu olan oyuncular arasında Arda Güler ile beraber en iyisi. İnsanların düşündüğü gibi bir oyuncu da değil; çok sorunsuz ve çalışkan bir oyuncu. Emre Mor, Fenerbahçe'de 1 yıl oynaması gereken yerde oynasın; 30-40 milyon euro'ya satılır. İnanıyorum ki bu sene İsmail Kartal'ın elinde Fenerbahçe'nin en büyük transferi olur." dedi.

Yayıncı kuruluşa serzenişte bulunan Hurma, "Pandemi oldu yayıncı kuruluş geldi ve bu paraları ödeyemeyeceklerini söylediler. Yayıncı kuruluş aralık ayına kadar bize ödeme yapmadı. Zorla indirim yaptılar. O ara da TFF 80 milyon dolarlık bir dava kaybetti. O davada TFF'nin hakimi bile yayıncı kuruluşu haklı buldu. Ben almadığım parayı 3 sene üst üste ödemek zorunda kaldım." diye konuştu.

"KAÇAK YAYINA HAPİS CEZASI"

Kaçak yayın sorununa da değinen Süleyman Hurma, "Kaçak yayının hırsızlıkla eş değer tutulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız ve IP numarasından bu insanlar yakalanacak, hapis cezası alacak. Canını vermek istiyorsun Fenerbahçe, Galatasaray için ama 500 liranı veremiyorsun." ifadelerini kullandı.

  • Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma
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