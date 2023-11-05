Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet etti.

İşte Süleyman Hurma'nın sözleri:

"Benim elimde de çok fazla bilgi var. Bir avuç hakem Türk futboluyla kafa buluyor. Türkiye'de futbol ve bazı kulüpler provoke edilmekte. Son 1 ay içinde konuşulanlar dahi MHK'nin hemen istifasını gerektirir. Serdar Tatlı bir mektup bırakıyor ama gereği yapılmıyor. Ferhat Gündoğdu 'Bir dakika bile dayanılabilecek bir durum söz konusu değildi' Düşünün bir MHK Başkanı böyle bir cümle kuruyor ve bu kimsenin umurunda değil. Kimse sen bunu neden söyledin demedi! Bir akademi masalı çıkardılar bazı insanları tekrar sistemin içinde tutmak, paralel bir MHK kurmak için. Bugün dehşet verici bir maç oynadım. Bu sezon 4. oldu bu!

Futbol milyonlarca insanın ilgi duyduğu bir spor. İnsanları bu şekilde sıkıntıya sokmaya kimsenin hakkı yok. Lütfen Sayın İbanoğlu hemen istifa edin. Eğer etmezseniz zaten bu işin altında kalacaksınız ve mecburen edeceksiniz. Bu futbolda kendini duayen kabul ettiren ve her dönem bir görev alan adamların tamamının futboldan çekilmesi lazım.

MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu, ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Yoksa zaten mecburen istifa edeceksiniz. Sabaha kalmadan istifa edin.

Gerekiyorsa 2-3 hafta oynamayız maçları. Oturalım bu işi düzeltelim. Yeter ki Türk futbolu düzelsin."

"ALİ KOÇ KONUŞTU, ARAŞTIRIN"

"Siz şimdi ülkede üzerinde bir sürü şaibe dolaşan adamı VAR'a koyarak nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz. Futbolun son 35 yılına santim santim hakimim. İçeriden sızan bilgiler bizden mi çıkartılıyor. Tabii ki hakemler tarafından çıkıyor. Ne yapıyorsunuz da bu kadar bilgi geliyor. Birini hanımı çıkıp başka bir şey söyler. Sadece bunlara bakarak 'biz bu işi yapamıyoruz' demeleri lazım. Eğer hala orada duruyorsanız demek ki orada bir ortaklık var. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalar yaptı. Bunun üzerine bir soruşturma başlaması lazım. Sokakta konuşulanlar şeyler değil. Koca koca camiaları yöneten insanlar bunu söylüyor ama hayat normalmiş gibi devam ediyor. Bizim takım yönetiyoruz. Bir oyuncuyu alıyoruz, olmazsa gönderiyoruz. Hakemde neden aynı şey olmuyor? Mecbur mu skandal kararlar alan hakemlerin orada kalması?"

"YAPMAYIN BU İŞİ"

"Yayıncı Kuruluş yetkilisi ile konuştum. Yapılanlardan rahatsızlık duyduğumu söyledim. Herkesin kendine göre gücü vardır ama bizim ödevimiz güç kullanmak değil. Bizim maçlarımızdaki pozisyon açılarına bakın. Bir de büyük maçlardaki pozisyon açılarına bakın. Maliyeti çok artıyorsa yapmayın bu işi!"

"YAPMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ KARDEŞİM, BIRAKIN"

"Sayın İbanoğlu, siz bu işin altından kalkamazsınız! Daha önceki MHK'nin yarısı hala işin içinde. Bunların en büyük sigortası Türk futbolunda yönetim kadrolarının devamlı olmaması. Antrenörler, futbolcular, başkanlar ağlıyor. Yapmak zorunda değilsiniz kardeşim! Gidin başka bir işte para kazanın. Bu iş sadece bilmemek ile izah edilebilir seviyeyi açtı."