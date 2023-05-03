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Spor

Süleyman Hurma: Türkiye'deki bu atmosferden utanç duyuyorum

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma basında ve sosyal medyada çıkan söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

IHA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Süleyman Hurma: Türkiye'deki bu atmosferden utanç duyuyorum
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Galatasaray mücadelesinden sonra basında ve sosyal medyada çıkan teşvik söylentileriyle alakalı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede. Bu durum futbol adına da insanımız adına da güzel değil. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor" dedi.

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Türk halkı, Türk sporseveri ve Türk sporcusu tarafından çok önemsenen bir ödül. Ödül alanları kutluyorum. Çok kolay bir ödül değil. 30 yıldır gidip geliyorum ama ben henüz ödül almadım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Umut ediyorum herkes geldiği gibi mutlu ayrılır" cümlelerine yer verdi.

HERKES KENDİ TAKIMI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları müsabakanın ardından çıkan teşvik iddialarına ilişkin ise Hurma, "Türkiye'deki bu atmosferden utanç duyuyorum. Bu olay aslında hakikatinde 3 takım üzerinden dönüyor. Tarihte olmadığı kadar bu sezon inanılmaz açıklamalar, inanılmaz suçlamalar oldu. Bu durum Türk futboluna zarar veriyor. Biz 2 sene önce deplasmanda Beşiktaş'ı yendiğimizde Galatasaray penaltı kaçırmasaydı şampiyon olacaktı. Biz o gün de çıktık kendi takımımız için oynadık, bugün de aynısını yaptık. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçını izleyenler hatırlar, 5-4 bitmişti. İzahat vermek bile beni üzüyor ve utandırıyor. Bu ifadeleri özellikle çıkaran insanların bu durumu yaşaması lazım ama maalesef soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede. Bu durum futbol adına da insanımız adına da güzel değil. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor. İstanbulspor da gitti Fenerbahçe'den puan aldı. Bizim maçımızda da Colley ikinci golü atsaydı Fenerbahçe'yi yenebilecek durumdaydık ama bazen kazanamıyorsunuz. Bu takımlara karşı oynamak kolay olmuyor. Böyle bir günü daha fazla bu şekilde meşgul etmeyelim. İnşallah bu sorunların olmadığı ligler oynarız" ifadelerini kullandı.

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