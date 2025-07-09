Süleyman Hurma: Üst sıralara oynayacak takımı kuracağız

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fatih Karagümrük olarak tekrar Süper Lig'e döndükleri için mutlu olduklarını belirten Hurma, "TFF Mali Genel Kurulu da çok olumlu ve güzel bir havada geçti. Futbol adına son derece sevindirici. Bu tabi TFF'nin geçtiğimiz dönemde iyi bir iş ortaya çıkardığının da göstergesi. Umut ediyorum ki bu artarak devam eder." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Hurma, "Tüm dünyanın takip ettiği, puan ortalaması çok yüksek olan ve gelecekte büyük kulüplere namzet olan bir teknik direktör ile anlaştık. Bizim adımıza çok önemli. Umut ediyorum ki dünya sahnesine bir başka hoca daha çıkartacağız. Transfer düzeni ülkemizde fahiş rakamlarla başlıyor ama biz tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak bizi üst sıralarda oynatacak takımı mutlaka kuracağız." dedi.

Süleyman Hurma, statlarının yapım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda devam edeceğiz. Stat çalışmaları 18 ay sonra bitecek, belediye başkanımızın verdiği söz bu yönde." ifadelerini kullandı.

TFF TARİHİNİN EN GENÇ DİVAN KURULU ÜYESİ SEÇİLDİ

TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda TFF tarihinin en genç divan kurulu üyesi seçilen 22 yaşındaki Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar da "2022 yılında yine bu salona 19 yaşımda Türk futbol tarihinin en genç üst kurul delegesi olarak gelmiştim. Bugün de 22 yaşında Türk futbol tarihinin en genç divan kurulu üyesi olarak divan kurulunda yer aldım. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm genç arkadaşlar adına buradayım, bu durum Türk futbolu adına büyük bir umut ifade ediyor. Çünkü Türk futbolunun, derneklerin, kulüplerin, konfederasyonların hepsinin gençlere ihtiyacı var." diye konuştu.

Gençlere alan açılması gerektiğini vurgulayan Bahar, "Genç arkadaşlarıma da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Onlar da sadece izleyen, yazan tarafta olmamalı, aksiyon alan ve konuşan tarafta olmalı. Kendilerine bir alan açılmasını da sağlamalılar. Buradan bana destek olan öncelikle kendi kulüp başkanıma ve bütün kulüp başkanlarına çok teşekkür ediyorum. TFF'deki kadın ve genç delege sayılarının artmasını, bütün kurum ve kuruluşlarda gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.