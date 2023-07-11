İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1058
  • EURO
    28,7378
  • ALTIN
    1621.53
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süleyman Hurma'dan Albert Riera açıklaması
Spor

Süleyman Hurma'dan Albert Riera açıklaması

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, adı Fatih Karagümrük Teknik Direktörlüğü ile anılan Albert Riera hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'dan Albert Riera açıklaması
ABONE OL

Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için Albert Riera ismi gündeme gelmişti.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bu iddialar üzerine bir açıklamada bulundu.

Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, '"Albert Riera, gündemimize hiç gelmedi." dedi.

YENİ HOCA YAKINDA

Fatih Karagümrük, Pirlo'nun ayrılığından sonra sezonu Alparslan Erdem yönetiminde tamamlamıştı. İstanbul ekibinin yeni hocasını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.