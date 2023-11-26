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Spor

Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ve MHK'yi hedef alan bir paylaşımda bulundu.

26 Kasım 2023 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı
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Fatih Karagümrük cephesinde Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına yönelik tepkiler devam ediyor. Maç sonunda futbolcular Levent Mercan ve Can Keleş, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in skora kendileri adına olumsuz yönde etki ettiğini belirtmişti. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma da yaptığı paylaşımla MHK'yi hedef aldı.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:

"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;

Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"

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