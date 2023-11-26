Fatih Karagümrük cephesinde Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına yönelik tepkiler devam ediyor. Maç sonunda futbolcular Levent Mercan ve Can Keleş, mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'in skora kendileri adına olumsuz yönde etki ettiğini belirtmişti. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma da yaptığı paylaşımla MHK'yi hedef aldı.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:

"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;

Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"