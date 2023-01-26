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Spor

Süleyman Hurma'dan PFDK isyanı! ''Kulüplere karşı keyfi uygulamayı kendilerine hak gören bir grup insan...''

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'dan PFDK isyanı! ''Kulüplere karşı keyfi uygulamayı kendilerine hak gören bir grup insan...''
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Hurma, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir maçının ardından VAR hakemine hakaret ettiği iddiasıyla PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 42 bin lira para cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Hurma, Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafıma hukukun hiçbir ilkesine uymayan 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmiştir. Disiplin Kurulundan defalarca yazılı ve sözlü olarak gerekçeli kararı istemiş olmamıza rağmen yoğunluklarını gerekçe göstererek, gerekçeli karar tarafımıza gönderilmemiştir. Kulüplere karşı istedikleri keyfi uygulamayı kendilerine hak gören bir grup insanla karşı karşıya olduğumuzun altını çizerek, Tahkim Kuruluna itiraz hakkımı kullanmayacağımı kamuoyuna arz ederim."

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