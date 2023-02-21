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Spor

Süleyman Hurma'nın acı günü! Spor camiası yalnız bırakmadı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma, Tuzla Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA21 Şubat 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'nın acı günü! Spor camiası yalnız bırakmadı
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Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın vefat eden annesi Şükriye Hurma toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Şükriye Hurma için Merkez Tuzla Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Süleyman Hurma, taziyeleri kabul etti.

Şükriye Hurma'nın naaşı öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aksu, Kadir Kardaş, Hamit Altıntop ve Ali Düşmez, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, teknik direktörler Cihat Arslan, Ertuğrul Sağlam, Şenol Can, Fatih Karagümrüklü futbolcular ve Hurma Ailesi'nin yakınları katıldı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın geçtiğimiz hafta da babası Ziya Hurma vefat etmişti.

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