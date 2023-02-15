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Spor

Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, Tuzla Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, son yolculuğuna uğurlandı
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, son yolculuğuna uğurlandı. Ziya Hurma'nın cenazesine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Vekili Murat Aksu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve A Takım oyuncuları, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Teknik Direktör Şenol Can, Teknik Direktör Shota Arveladze ve yakınları katıldı.

Tuzla Yıldız Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ziya Hurma'nın naaşı Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

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