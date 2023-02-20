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Spor

Süleyman Hurma'nın büyük acısı! 1 hafta arayla önce babasını sonra annesini kaybetti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Süleyman Hurma'nın büyük acısı! 1 hafta arayla önce babasını sonra annesini kaybetti
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Şükriye Hurma'nın cenazesinin yarın Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi.

Süleyman Hurma, geçtiğimiz hafta bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti.

Uzun süredir tedavi gören Şükriye Hurma, geçtiğimiz hafta vefat eden eşi Ziya Hurma'yla aynı yere, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenazeye teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

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