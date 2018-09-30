Sultanlar, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçına galibiyetle başladı

25-18, 25-13 ve 25-15’lik setlerle sonuca ulaşan ay-yıldızlılarda Şeyma 14, Meryem 13 ve kaptan Eda 13 sayıyla oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.

A Milli Bayan Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen organizasyonun B Grubu ilk maçında Türkiye, Kanada’yı 3-0 mağlup etti. Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar 25-18, 25-13 ve 25-15’lik setlerle sonuca ulaştı.

74 dakikada sonuca ulaşan Filenin Sultanları’nda Şeyma 14, Meryem 13 ve kaptan Eda 13 sayıyla oynayarak galibiyeti getiren isimler olurken Kanada’da ise Van Ryk 12 sayı ile oynadı.

BUGÜN RAKİP ÇİN

MİLLİLERİMİZ gruptaki 2. karşılaşmasında ise bugün 13.20’de Çin ile karşılaşacak ve müsabaka TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

GRUPTA oynanan diğer maçlarda İtalya, Bulgaristan’ı 3-0 (25-15, 25-19, 25-22,) ve Çin de Küba’yı 3-0 (25-12, 25-23, 25-14) yendi.