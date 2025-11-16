İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
  • Sultanlar Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe!
Spor

Sultanlar Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı.

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi derbisinde kazanan Fenerbahçe!
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında derbide Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28 biten setlerle 3-1 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Meliha, Aybüke, Maglio

Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, Hande, Korneluk, Orro, Fedorovtseva, Gizem (L), Ghani, Arelya, Eda

Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28

Süre: 118 dakika (25, 32, 25, 36)

