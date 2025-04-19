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Spor

Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabında ikinci maç yarın yapılacak

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabının ikici maçında Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabında ikinci maç yarın yapılacak
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabının ikici maçında yarın Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Turuncu-beyazlı ekip, kazanan takımın Sultanlar Ligi'ni üçüncü bitireceği serinin ilk maçını 3-0 alarak 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı, yarınki müsabakayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'la bitirerek ligi üçüncü tamamlayacak.

Galatasaray'ın kazanması halinde ise seri, 22 Nisan'da oynanacak üçüncü maça uzayacak.

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