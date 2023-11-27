Sultanlar Ligi'nde 10. hafta geride kaldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3
Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor: 0-3
PTT-Türk Hava Yolları: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Galatasaray Daikin-Karayolları: 3-1
Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru: 3-2