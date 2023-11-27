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Spor

Sultanlar Ligi'nde 10. hafta geride kaldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta heyecanı bugün oynanan tek maçla tamamlandı. İşte haftanın karşılaşmaları ve alınan sonuçlar...

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde 10. hafta geride kaldı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3

Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor: 0-3

PTT-Türk Hava Yolları: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Galatasaray Daikin-Karayolları: 3-1

Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru: 3-2

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