Spor

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor. İşte haftanın programı...

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde 17. hafta başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

21 Ocak Çarşamba:

17.00 Galatasaray Daikin-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (Eczacıbaşı)

