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Spor

Sultanlar Ligi'nde 2. hafta programı belli oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası salı günü oynanacak.

11 Ekim 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:11
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşmalar, 12 Ekim Salı günü yapılacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent Voleybol)

18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

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