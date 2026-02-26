İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9039
  • EURO
    52,0122
  • ALTIN
    7329.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar Ligi'nde 24. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
Spor

Sultanlar Ligi'nde 24. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Sultanlar Ligi'nin 24. hafta maçları oynanacak Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde 24. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

28 Şubat Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)

16.00 Aras Kargo-İlbank (TVF Atatürk)

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.