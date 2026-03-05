İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. haftası yarın oynanacak Vakıfbank - Aras Kargo maçıyla başlayacak.

5 Mart 2026 Perşembe 09:41
Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 Vakıfbank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)

7 Mart Cumartesi:

13.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)

14.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 Göztepe-Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)

20.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

