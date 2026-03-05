Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yapılacak.
Ligde haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
15.30 Vakıfbank-Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)
7 Mart Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)
14.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)
15.30 Göztepe-Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)
20.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)