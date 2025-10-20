İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Sultanlar Ligi'nde 3. hafta programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri yarın oynanacak Galatasaray Daikin-İlbank maçıyla başlayacak.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 09:34
Sultanlar Ligi'nde 3. hafta programı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

18.30 Galatasaray Daikin-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Ekim Çarşamba:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)

17.00 Göztepe-Aras Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.30 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor (Beşiktaş Gain)

19.30 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Popüler Haberler
