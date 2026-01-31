İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Sultanlar Ligi'nde dev derbi: Galatasaray-Fenerbahçe

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde dev derbi: Galatasaray-Fenerbahçe
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

Ligdeki 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 5 yenilgi sonucunda 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.

