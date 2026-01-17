İSTANBUL 6°C / 2°C
  • Sultanlar Ligi'nde dev maç: VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit
Spor

Sultanlar Ligi'nde dev maç: VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında lider VakıfBank, yarın sahasında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde dev maç: VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, yarın Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 15 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı-siyahlı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak haftaya 3. basamakta girdi.

Ligdeki son maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerken Eczacıbaşı Dynavit ise evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

  • VakıfBank
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Vodafone Sultanlar Ligi

