İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4527
  • EURO
    39,3794
  • ALTIN
    3397.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan
Spor

Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde en çok blok yapan ekip konumunda bulunuyor.

AA6 Mart 2025 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde en çok blok Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan
ABONE OL

Ligde 9. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, geride kalan maçlarda 260 blok yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 251 blokla Eczacıbaşı Dynavit takip etti.

Antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mücadeleci bir ekip olduklarını ve bunun da sahaya yandığını söyledi.

Orta oyuncuları Zeynep Sude Demirel, Berka Buse Özden ve Seher Aksoy'un başarılı performansları sayesinde blok ve defans organizasyonlarında iyi olduklarını belirten Hamurcu, şunları kaydetti:

"Rakip takımın direncini kıran en önemli faktörlerden ikisi blok ve defans. Bizim takımın en büyük özelliklerinden biri de blok ve defans organizasyonu. Atakta bazen bocalamış olsak da hem rakibin direncini düşürmek hem de kendi takımımıza direnç kazandırmak açısından en önemli iki faktör olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu sene çok iyi uyguladığımızın bir göstergesidir. Sude'nin ve Berka'nın blok performansı, sadece sayı olarak değil atak organizasyonumuzun kurulması açısından da çok önemli."

Alper Hamurcu, ligde kalan maçlarında Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacaklarını ve play-off için avantajlarının sürdüğünü dile getirdi.

Sarıyer Belediyespor ile bu hafta karşı karşıya geleceklerini anlatan Hamurcu, "Onlar şu anda kesinleşmiş olarak ligden düşmüş bir takım. Ancak oradaki oyuncuların birçoğunu, antrenörünü çok yakından tanıyorum. Şartlar ne olursa olsun mücadele etmeyi ve kazanmayı her şeyin önüne koyacak olan oyuncular olduğu için bizim açımızdan çok tehlikeli maçlardan biri. Sonrasında da ligin geneli itibarıyla çok iyi voleybol oynayan bir Bahçelievler Belediyespor var. O maç iki takım için de play-off'a kalma açısından final olacaktır." diye konuştu.

"BLOK SAYISININ AYRI BİR AVANTAJI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Berka Buse Özden de genç bir takım olduklarına dikkati çekerek, "Diğer takımlarla rekabet etmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Hepimiz çok istekli bir şekilde çalışıyoruz. Blok antrenmanlarında da özellikle ekstra bir özveriyle çalıştığımızı düşünüyorum. Blok sayısının ayrı bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Takıma ayrı bir hırs katıyor. Blok yapınca tüm takım farklı bir şekilde seviniyor." dedi.

Zeynep Sude Demirel ise iyi blok yapmanın sırrının antrenmanlar ve takımın uyumu olduğunu söyledi.

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • sultanlar ligi
  • blok
  • voleybol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.