İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0369
  • EURO
    50,5452
  • ALTIN
    6067.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden başlıyor
Spor

Sultanlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 14. hafta maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

AA2 Ocak 2026 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden başlıyor
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları yarın yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.