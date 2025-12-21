İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı VakıfBank lider kapattı
Spor

Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı VakıfBank lider kapattı

VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 13'te 13 yaparak 38 puanla lider tamamladı. Son şampiyon, devre arasına en yakın takipçisi Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde zirvede girdi.

AA21 Aralık 2025 Pazar 23:17 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı VakıfBank lider kapattı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.

Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:
TakımOGMASVSP

1

VAKIFBANK

1313039438

2

FENERBAHÇE MEDICANA

1312138936

3

ECZACIBAŞI DYNAVIT

13103331129

4

ZEREN SPOR

13103311428

5

GALATASARAY DAIKIN

1394311529

6

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER

1385262323

7

ARAS KARGO

1376252022

8

TÜRK HAVA YOLLARI

1358202815

9

BEŞİKTAŞ

1349183114

10

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

1349183212

11

GÖZTEPE

1331015329

12

KUZEYBORU

1331015349

13

İLBANK

1331013339

14

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR

130133390
  • VakıfBank
  • Fenerbahçe Medicana
  • Vodafone Sultanlar Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.