İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
Spor

Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak

Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında şampiyon belli olacak. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit saat 19.00 kupa için sahada olacak.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında yarın Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

  • sultanlar ligi
  • şampiyon
  • fenerbahçe opet
  • Eczacıbaşı Dynavit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.