Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, Ankara'da oynanacak PTT-Kuzeyboru karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligin ilk haftasında yarın 6, 15 Ekim Pazar günü ise tek maç yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank)
15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Ekim Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bursa Cengiz Göllü)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sezonun ilk hafta maçları, 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.