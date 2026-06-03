İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9641
  • EURO
    53,3652
  • ALTIN
    6566.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yabancı oyuncu kuralı değişti
Spor

Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yabancı oyuncu kuralı değişti

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026-27 sezonundan itibaren Sultanlar ve Efeler Ligleri'nde yabancı oyuncu kontenjanını artırdı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 20:00 - Güncelleme:
Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yabancı oyuncu kuralı değişti
ABONE OL

Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-27 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

  • Türkiye Voleybol Federasyonu
  • 2026-27 sezonu
  • Sultanlar ve Efeler Ligleri

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.